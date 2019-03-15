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Депутаты Тамбова приняли отставку мэра Сергея Чеботарева

18:53, 15.03.2019
Депутаты Тамбова приняли отставку мэра Сергея Чеботарева
Фото: city.tambov.gov.ru

Депутаты Тамбовской городской думы приняли отставку главы администрации города Тамбова Сергея Чеботарева.

Решение мэра уйти в отставку по собственному желанию депутаты поддержали единогласно. Исполняющим обязанности главы назначен первый вице-мэр Дмитрий Самородин.

Сам Чеботарев заявил, что причины его отставки «глубоко личные». В администрации Тамбовской области говорят, что причиной увольнения стали проблемы Чеботарева со здоровьем, пишет «Коммерсант».

Сергей Чеботарев занимал пост мэра с весны 2017 года. Ранее он занимал должность вице-губернатора региона по науке, образованию, культуре и туризму.

Ранее в отставку ушел мэр Улан-Удэ Александр Голков.

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