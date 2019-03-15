В РФ предложили установить требования к общественным активистам, которые участвуют в обсуждении проектов

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов предложил установить требование к составу групп общественных активистов, которые участвуют в обсуждении инвестиционных проектов и выступают с критикой проектных решений, в том числе подвергают сомнению их экологичность. Предложение прозвучало на совещании в Казани, передает корреспондент «Реального времени».

По его мнению, в такие группы следует в обязательном порядке включать специалистов, которые как минимум имеют специальное техническое образование и компетентны в данных вопросах.

Ранее председатель правительства Республики Удмуртия Ярослав Семенов на совещании в Казани предложил создать специальный Центр компетенций для обучения участников строительного рынка под своим руководством.