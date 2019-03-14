YouTube разблокировал канал Владимира Зеленского

Сервис видеохостинга YouTube восстановил канал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщают «Известия».

Соратники Зеленского подчеркивают, что все злые попытки «политической элиты» или недругов сломать их — бесполезны.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщают «Украинские новости». Аккаунт Зеленского заблокировали из-за «серьезных нарушений» условий использования YouTube, сообщает Газета.ru. В штабе Зеленского причины блокировки не сообщали. Ранее кандидат в президенты Украины, бизнесмен Владимир Зеленский заявил, что правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело. Он убежден, что это сделано для оказания давления. Зеленского обвиняют в отмывании доходов.