Руководителем исполкома Чистополя назначен Ильдар Рахимов

Сегодня на тридцать третьем заседании Чистопольского городского совета было принято решение о назначении Ильдара Рахимова руководителем Чистопольского городского исполнительного комитета.

Также на эту должность претендовал Евгений Юртаев. Однако по итогам открытого голосования руководителем исполкома избрали Рахимова.

Глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов поздравил Ильдара Рахимова и пожелал успехов в работе, сообщают «Чистопольские известия».



Рахимов родился в 1980 году, окончил Казанский институт предпринимательства и права, а также Камскую государственную инженерно-экономическую академию. До назначения на должность руководителя исполкома работал заместителем руководителя исполкома Чистопольского района по инфраструктурному развитию.



Ранее руководителем исполкома Чистополя был Александр Заиконников. Его задержали по обвинению в получении взятки в размере 880 тысяч рублей от директора компаний, получавших муниципальные контракты на благоустройство. 11 февраля он сложил с себя полномочия главы горисполкома. В начале марта Заиконникову продлили домашний арест до 7 апреля.