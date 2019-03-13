Пользователи Facebook и Instagram пожаловались на сбой

Пользователи по всему миру заметили очередной сбой в работе Facebook и Instagram. Жалобы стали поступать около 19.00 по московскому времени.

По данным сайта Downdetector, 36% пользователей Facebook испытывают проблемы с доступом к сайту, 33% пожаловались на неполадки при просмотре ленты новостей, 29% не могут авторизоваться в своем аккаунте.

В Instagram 52% пользователей столкнулись с проблемами при просмотре ленты, 31% не могли войти в аккаунт, а 15% не могли зайти на веб-версию Instagram.

Напомним, что сегодня уже зафиксировали сбой в работе Google и Gmail. Перебои стали фиксировать в 5.13 по московскому времени. У 60% пользователей, которые сообщили о неполадках, появились сложности с авторизацией.