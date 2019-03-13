В США также запретили полеты Boeing 737

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9.

Американский лидер подчеркнул, что безопасность граждан превыше всего, передает Reuters. При этом он добавил, что Boeing — «невероятная компания».

Трамп уточнил, что вскоре Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США издаст соответствующий приказ.

Две американские авиакомпании эксплуатируют 55 судов этой модели: Southwest Airlines — 31 лайнер, American Airlines — 24. По данным FAA, на 11 марта 59 авиакомпаний в мире эксплуатировали 387 самолетов семейства Boeing 737 Мax, в том числе 74 — в США.

Напомним, что многие страны уже приостановили полеты самолетов этой модели. Например, они пока запрещены на территории Евросоюза. В то же время Россия сообщила, что пока не будет ограничивать полеты этих воздушных судов.

После авиакатастрофы в Эфиопии капитализация Boeing уже упала более чем на $26 млрд.