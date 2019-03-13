Россия не будет ограничивать перелеты Boeing 737 MAX — СМИ

Россия не будет ограничивать пролет самолетов Boeing 737 MAX 8 над своей территорией.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, распоряжений об ограничении не поступало.

Напомним, что 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Он вылетел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и направлялся в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Все они погибли.

После этого многие страны мира, в том числе и Евросоюз, временно запретили перелеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9. Также временно приостанавливает эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX авиакомпания S7 Airlines.