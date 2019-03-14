Телеведущий извинился за неуместный жест в сюжете о катастрофе Boeing в Эфиопии

Ведущий кенийского телеканала NTV Данн Мванги извинился за жест в выпуске, посвященном катастрофе Boeing в Эфиопии.

В эфире ведущий рассказывал о трагедии на фоне экрана, на котором демонстрировалось смоделированное крушение самолета. Когда был показан взрыв, Мванги начал отмахиваться от воображаемого дыма и вышел из кадра.

После этого СМИ и зрители назвали жест насмешкой над трагедией. Позже Мванги извинился, сообщает SDE Kenya.

Напомним, что 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Он вылетел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и направлялся в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Все они погибли.