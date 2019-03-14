Instagram сообщил о восстановлении работы
Социальная сеть Instagram восстановила свою работу после масштабного сбоя. Об этом было объявлено в Twitter.
Anddddd… we're back. pic.twitter.com/5E8UdlcsPJ
— Instagram (@instagram) 14 марта 2019 г.
Напомним, что вчера пользователи по всему миру заметили очередной сбой в работе Facebook и Instagram. Жалобы стали поступать около 19.00 по московскому времени.
В Instagram 52% пользователей столкнулись с проблемами при просмотре ленты, 31% не могли войти в аккаунт, а 15% не могли зайти на веб-версию Instagram.Технологии
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