Instagram сообщил о восстановлении работы

Социальная сеть Instagram восстановила свою работу после масштабного сбоя. Об этом было объявлено в Twitter.

Напомним, что вчера пользователи по всему миру заметили очередной сбой в работе Facebook и Instagram. Жалобы стали поступать около 19.00 по московскому времени.

В Instagram 52% пользователей столкнулись с проблемами при просмотре ленты, 31% не могли войти в аккаунт, а 15% не могли зайти на веб-версию Instagram.