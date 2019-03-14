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Instagram сообщил о восстановлении работы

08:30, 14.03.2019
Instagram сообщил о восстановлении работы
Фото: pixabay.com

Социальная сеть Instagram восстановила свою работу после масштабного сбоя. Об этом было объявлено в Twitter.

Напомним, что вчера пользователи по всему миру заметили очередной сбой в работе Facebook и Instagram. Жалобы стали поступать около 19.00 по московскому времени.

В Instagram 52% пользователей столкнулись с проблемами при просмотре ленты, 31% не могли войти в аккаунт, а 15% не могли зайти на веб-версию Instagram.

Технологии
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