В Татарстане ожидается снег и до +1°С

Сегодня, 14 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром в большинстве районов республики пройдет снег, местами сильный. Днем синоптики прогнозируют небольшой снег.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от -4°С до +1°С. В Казани столбик термометра покажет от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -4°С.

На дорогах гололедица.