В Татарстане ожидается снег и до +1°С
Сегодня, 14 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром в большинстве районов республики пройдет снег, местами сильный. Днем синоптики прогнозируют небольшой снег.
Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха будет колебаться от -4°С до +1°С. В Казани столбик термометра покажет от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -4°С.
На дорогах гололедица.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым