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В Татарстане ожидается снег и до +1°С

04:29, 14.03.2019
В Татарстане ожидается снег и до +1°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 14 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром в большинстве районов республики пройдет снег, местами сильный. Днем синоптики прогнозируют небольшой снег.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от -4°С до +1°С. В Казани столбик термометра покажет от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -4°С.

На дорогах гололедица.

Общество Татарстан
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