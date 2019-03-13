Взрывные работы на реках Удмуртии для предотвращения заторов начнутся во второй половине марта

Пик прохождения паводка на реках Удмуртии в 2019 году ожидается 10 — 20 апреля, что близко к средним многолетним значениям. При этом максимальные уровни весеннего половодья на территории республики также ожидаются на среднем многолетнем уровне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Со второй половины марта на реках в районах республики планируется провести взрывные работы, чтобы предотвратить заторы.

Отмечается, что любое резкое повышение температуры воздуха в сочетании с выпадением осадков может чрезвычайно усугубить ситуацию, вызвать активное таяние снега и быстрый подъем уровня на реках.

При наихудшем сценарии весеннего половодья зона подтопления может составить до 33,15 кв. км. В зону возможного подтопления могут попасть территории 24 населенных пунктов, в том числе Ижевска. Маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения из населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления, спланированы, сообщили в МЧС.