Росстат назвал самые населенные российские субъекты

Москва заняла первое место в рейтинге субъектов России с наибольшим числом жителей. На начало 2019 года там проживали 12,6 млн человек. Соответствующий составил RT на основе данных Росстата.

В топ-5 также вошли Московская область (7,5 млн), Краснодарский край (5,6 млн), Санкт-Петербург (5,3 млн), Свердловская область (4,3 млн).

Меньше всего жителей проживает в Ненецком автономном округе — 43 тыс. человек.

Всего на начало года в России проживали 146,7 млн человек.

Ранее Росстат назвал регионы с самым низким уровнем смертности по итогам 2018 года.