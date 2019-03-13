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Эксперты назвали сумму потерь банковских иностранных инвестиций в Россию из-за санкций

07:19, 13.03.2019
Эксперты назвали сумму потерь банковских иностранных инвестиций в Россию из-за санкций
Фото: pixabay.com

Россия из-за санкций недополучила от банков западных стран $700 млн инвестиций в расчете на квартал. К такому выводу пришли руководитель Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Икка Корхонен и экономист института Киммо Коскинен.

С середины 2014 года по конец 2017-го сумма потерь иностранных банковских инвестиций в Россию составила почти $10 млрд, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба российской экономике от санкций, по данным Минэкономразвития, составила $6,3 млрд.

На конец прошлого года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер. Лидирует по этому показателю Евросоюз (25), на втором месте Украина (22), на третьем — Индия (16).

ЭкономикаИнвестиции
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