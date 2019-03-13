Эксперты назвали сумму потерь банковских иностранных инвестиций в Россию из-за санкций

Россия из-за санкций недополучила от банков западных стран $700 млн инвестиций в расчете на квартал. К такому выводу пришли руководитель Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Икка Корхонен и экономист института Киммо Коскинен.



С середины 2014 года по конец 2017-го сумма потерь иностранных банковских инвестиций в Россию составила почти $10 млрд, пишет РБК.



Ранее сообщалось, что сумма ущерба российской экономике от санкций, по данным Минэкономразвития, составила $6,3 млрд.

На конец прошлого года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер. Лидирует по этому показателю Евросоюз (25), на втором месте Украина (22), на третьем — Индия (16).