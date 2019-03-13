Минфин РФ намерен упростить систему госзакупок

Министерство финансов России намерено пересмотреть законодательство о контрактной системе.

На совещании у главы ведомства Антона Силуанова, которое прошло 12 марта, был поднят вопрос об упрощении системы госзакупок. По его словам, контрактная система сложна, недостаточно гибка и для реализации нацпроектов нуждается в донастройке

Одной из причин пересмотра функционирования госзакупок стали жалобы со стороны руководителей регионов на нынешний закон о контрактной системе, из-за которого «любое капстроительство при буквальном выполнении требований закона практически невозможно завершить в срок», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Планируется, что система госзакупок будете переработана как для госзаказчиков, так и для поставщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин и Минэкономразвития РФ разработали механизм защиты инвесторов.