Минфин и Минэкономразвития РФ разработали механизм защиты инвесторов

Минфин и Минэкономразвития РФ разработали свои версии законопроектов о защите инвесторов.

В двух документах прослеживается идея гарантировать инвесторам неизменность условий ведения бизнеса и основных налогов. Ведомства предлагают инвесторам два режима — базовый и индивидуальный.



Однако Минэкономразвития предлагает закрепить неизменными условия для инвесторов на 5 лет, Минфин — от 6 до 18 лет.

Минэкономразвития готово предоставлять преференции компаниям, которые будут вносить значительный вклад в развитие экономики.

Минфин РФ предлагает дополнительно поддержать более дорогие проекты с большей долей частных инвестиций. Эти проекты должны быть направлены на создание новой инфраструктуры или же быть связаны с экспортом и капитальным строительством, пишут «Ведомости».



Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры поддержки для частных инвесторов в стартапы.