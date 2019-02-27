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Минфин и Минэкономразвития РФ разработали механизм защиты инвесторов

08:46, 27.02.2019
Минфин и Минэкономразвития РФ разработали механизм защиты инвесторов
Фото: kremlin.ru

Минфин и Минэкономразвития РФ разработали свои версии законопроектов о защите инвесторов.

В двух документах прослеживается идея гарантировать инвесторам неизменность условий ведения бизнеса и основных налогов. Ведомства предлагают инвесторам два режима — базовый и индивидуальный.

Однако Минэкономразвития предлагает закрепить неизменными условия для инвесторов на 5 лет, Минфин — от 6 до 18 лет.

Минэкономразвития готово предоставлять преференции компаниям, которые будут вносить значительный вклад в развитие экономики.

Минфин РФ предлагает дополнительно поддержать более дорогие проекты с большей долей частных инвестиций. Эти проекты должны быть направлены на создание новой инфраструктуры или же быть связаны с экспортом и капитальным строительством, пишут «Ведомости».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры поддержки для частных инвесторов в стартапы.

ЭкономикаИнвестиции
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