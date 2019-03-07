Новости общества

09:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В «Роскосмосе» рассказали об исследовании, которое позволило получить новые данные о плазме

21:13, 07.03.2019
В «Роскосмосе» рассказали об исследовании, которое позволило получить новые данные о плазме
Фото: roscosmos.ru

В «Роскосмосе» сообщают, что исследования четвертого состояния вещества — плазмы — дали возможность получить ранее неизвестные данные, сообщает «Интерфакс».

В госкорпорации отмечают, что после подробного изучения плазмы в космосе выяснилось, что у нее кристаллическая решетка.

Напомним, ранее сообщалось, что Татьяна Рогозина, жена генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, заявила, что создает фан-клуб «Роскосмоса». Об этом она написала на своей странице в Facebook. Причиной создания сообщества Рогозина назвала многочисленные инфоатаки на госкорпорацию. «Проблем много, а задач — и того больше! Давайте вместе — к звездам», — сообщила супруга чиновника.


ОбществоТехнологии
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров