Глава Дзержинска уволил директора департамента промышленности города
Глава Дзержинска Иван Носков отправил в отставку директора департамента промышленности города Владислава Мозжарова. Он уже подписал соответствующее распоряжение.
Решение оформлено 11 марта, сообщает пресс-служба администрации города.
Исполнять обязанности руководителя до нового назначения будет заместитель Мозжарова Валерия Воронина.
Напомним, что в январе Носков также уволил своего заместителя Александра Кабанова, курировавшего вопросы ЖКХ в городе.ОбществоВласть
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