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Глава Дзержинска уволил директора департамента промышленности города

11:49, 12.03.2019
Глава Дзержинска уволил директора департамента промышленности города
Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков отправил в отставку директора департамента промышленности города Владислава Мозжарова. Он уже подписал соответствующее распоряжение.

Решение оформлено 11 марта, сообщает пресс-служба администрации города.

Исполнять обязанности руководителя до нового назначения будет заместитель Мозжарова Валерия Воронина.

Напомним, что в январе Носков также уволил своего заместителя Александра Кабанова, курировавшего вопросы ЖКХ в городе.

ОбществоВласть
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