Дмитрий Медведев рассказал, что каждый день делает утреннюю зарядку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что ежедневно делает зарядку по утрам.

По его словам, нужно себя «постоянно, как аккумулятор, подзаряжать», чтобы «не исчерпать внутренние ресурсы».

«Если у меня получается, это часа полтора где-то: [зарядка] включает разные в себя составляющие — сейчас на велосипеде катаюсь, в зал хожу и плаваю. Без этого невозможно», — цитирует ТАСС Медведева.

Также премьер-министр добавил, что он говорит это не ради того, «чтобы пропагандировать правильный, здоровый образ жизни».

Напомним, ранее Медведев признался, что к езде на беспилотном транспорте нужно привыкнуть.