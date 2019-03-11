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США планируют потратить на противодействие российскому влиянию $0,5 млрд

22:11, 11.03.2019
США планируют потратить на противодействие российскому влиянию $0,5 млрд
Фото: pixabay.com

Власти США планируют выделить $0,5 млрд в качестве помощи другим странам по противодействию влиянию России. Соответствующий пункт заложен в проекте бюджета Соединенных Штатов.

«Бюджет включает более 500 миллионов долларов на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии для: укрепления общей безопасности; охраны территориальной целостности союзников США; поддержки усилий стран-партнеров в отходе от российских вооружений; реагировании на слабости в макроэкономической среде, которые власти России стремятся использовать, в частности зависимость в сфере энергетики и торговли», — цитирует «РИА Новости» опубликованный документ.

Раздел, который содержит эту формулировку, озаглавлен «Противодействие российскому злонамеренному влиянию».

ЭкономикаБюджет
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