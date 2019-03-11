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Ростуризм хочет отказаться от продвижения отдельных регионов

20:34, 11.03.2019 1
Ростуризм хочет отказаться от продвижения отдельных регионов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ростуризм готовит новый формат продвижения России на международных выставках. Главной проблемой в ведомстве считают разрозненность представленных регионов.

«Россия крайне бедно представлена на международных выставках: мы видим отдельные, разбросанные стенды регионов. Переформатирование продвижения неизбежно и не за горами», — приводит «РИА Новости» слова замглавы Ростуризма Алексея Конюшкова.

Агентство отмечает, что в сентябре он уже заявлял о планах ввести более целостный, а «не разрозненный» формат представления туристического потенциала.

Об этой проблеме уже говорили и представители рынка.

Ранее сообщалось, что в 2019—2021 годах в России на развитие туризма направят 21 млрд рублей.

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  • Анонимно 11 марта
    Москву посетили 23 миллиона туристов и 46 миллионов на однодневные экскурсии - говорит мэр С.Собянин
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