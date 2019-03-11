Трамп объяснил, почему назвал Тима Кука Эпплом
Президент США Дональд Трамп объяснил, что назвал главу компании Apple Тима Кука Тимом Эпплом для «экономии времени и слов».
«Я быстро соотнес Тима и Apple как Тим/Apple, чтобы сэкономить время и слова», — написал президент США в Twitter.
Трамп также в очередной раз раскритиковал СМИ, заявив, что они выставили все в невыгодном свете.
«Это стало еще одной плохой историей Трампа», — написал американский лидер.
На прошлой неделе Трамп назвал Кука Тимом Эпплом на встрече нового консультативного совета США по кадровой политике. Инцидент получил широкую огласку, а Кук отредактировал профиль в Twitter, заменив настоящую фамилию на символ Apple — надкушенное яблоко.ОбществоВласть
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