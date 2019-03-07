Трамп назвал главу Apple Тим Эппл
Президент США Дональд Трамп ошибся, обращаясь к главе корпорации Apple Тиму Куку. Он назвал топ-менеджера Тим Эппл.
На заседании консультативного совета по кадровой политике американский лидер попытался выразить благодарность за вклад корпорации в развитие образования.
«Мы очень ценим это, Тим Эппл», — произнес Трамп.
Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple" pic.twitter.com/gTHHtjWvc9ОбществоВластьТехнологии
— Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.
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