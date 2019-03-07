Новости общества

09:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп назвал главу Apple Тим Эппл

12:58, 07.03.2019 1
Трамп назвал главу Apple Тим Эппл
Фото: скриншот видео

Президент США Дональд Трамп ошибся, обращаясь к главе корпорации Apple Тиму Куку. Он назвал топ-менеджера Тим Эппл.

На заседании консультативного совета по кадровой политике американский лидер попытался выразить благодарность за вклад корпорации в развитие образования.

«Мы очень ценим это, Тим Эппл», — произнес Трамп.

ОбществоВластьТехнологии
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров