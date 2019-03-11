«ВКонтакте» открыла прием заявок на стипендиальную программу для учителей

Соцсеть «ВКонтакте» сообщила о старте приема заявок на второй год стипендиальной программы VK Fellowship.

Программа подразумевает поддержку учителей, которые разработали собственные курсы по программированию.

Напомним, ранее команда «ВКонтакте» провела презентацию собственной программы региональных представителей на площадке конференц-зала «Казань Арены». Ключевым событием презентации стало знакомство медийного сообщества с официальным представителем социальной сети в Казани — им оказалась 25-летняя выпускница КФУ, PR-специалист Диляра Махиянова. Программа региональных представительств стартовала месяц назад на Урале, куратором проекта стал директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко. Идея проекта состоит в запуске работы официальных мини-представительств социальной сети в крупных регионах.