Официальным представителем «ВКонтакте» в Казани оказалась выпускница КФУ Диляра Махиянова

Сегодня, 7 марта, команда «ВКонтакте» провела презентацию собственной программы региональных представителей на площадке конференц-зала «Казань Арены». Ключевым событием презентации стало знакомство медийного сообщества с официальным представителем социальной сети в Казани — им оказалась 25-летняя выпускница КФУ, PR-специалист Диляра Махиянова.

Программа региональных представительств стартовала месяц назад на Урале, куратором проекта стал директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко. Идея проекта состоит в запуске работы официальных мини-представительств социальной сети в крупных регионах.



До этого офисы «ВКонтакте» существовали лишь в трех городах России: штаб-квартира в петербургском Доме Зингера на Невском проспекте, Московский офис, в котором сконцентрированы коммерческие отделы, и сочинский кампус в образовательном центре «Сириус».



Запуск пилотного проекта состоялся в начале февраля в Екатеринбурге. Как рассказал «Реальному времени» Арсений Ашомко, первый опыт можно считать удачным, поэтому в планах «ВКонтакте» мультиплицировать программу. Представитель социальной сети в Казани Диляра Махиянова уже приступила к своим обязанностям, 6 марта совершив несколько визитов в редакции якорных региональных СМИ.



Функционал официального представителя на местах включает не только консалтинг прессы, местных авторов контента и передачу в офис аналитических справок о состоянии медиарынка на местах, но и партнерский маркетинг — взаимодействие с крупными лидерами мнений, общественными организациями, а также кураторство совместных инициатив — от благотворительных проектов до тематических встреч и концертов.