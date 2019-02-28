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В Нурлате назначили нового прокурора

15:05, 28.02.2019 3
В Нурлате назначили нового прокурора
Фото: prokrt.ru

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил коллективу городской прокуратуры Нурлата нового руководителя. Им стал старший советник юстиции Сайяр Зиятдинов.

Приказ о его назначении подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, что предыдущий прокурор Нурлата Рамил Гарифуллин был назначен в прошлом году прокурором Йошкар-Олы.

Справка

Зиятдинов Сайяр Рафаэлевич родился 9 ноября 1981 года в городе Казани.

В 2003 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Службу в органах прокуратуры начал в 2003 году в должности старшего следователя прокуратуры Авиастроительного района г. Казани.

В 2006– 2011 гг. – старший помощник прокурора Авиастроительного района г. Казани.

В 2011– 2013 гг. – заместитель прокурора Алексеевского района Республики Татарстан. В 2013–2014 гг. – помощник прокурора Республики Татарстан по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму.

В 2014 г. – старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Республики Татарстан.

В 2014–2019 гг. – заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Республики Татарстан.

Отмечен знаком отличия «За верность закону» III степени (2017).

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Упитанный и воспитанный.
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  • Анонимно 28 февр
    А в армии не служил. Вместе начинали в Авиастрое. Я опером, он следаком. Интересный чел)
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  • Анонимно 28 февр
    Интеллигентом остался в памяти с тех времён. Удачи в службе!
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