СМИ назвали самых богатых актеров России

Самым богатым российским актером является Дмитрий Нагиев. Его состояние оценивается в $3,2 млн.



Вторую строчку занимает Федор Бондарчук — $1,3 млн. Третье и четвертое место соответственно занимают Светлана Ходченкова и Владимир Машков. доход у них составляет по $1 млн. Топ-5 замыкает Данила Козловский ($900 тыс.), пишут «Известия».

Ранее американский актер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, составленный Forbes. Он заработал $239 млн. При этом актер не снялся ни в одном фильме в 2018 году.