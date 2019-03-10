Ученые предупредили о смертельной опасности «туристического мозга»

Ученые обнаружили ошибку сознания, которую назвали «туристическим мозгом». Из-за этой ошибки многие путешественники рискуют, в том числе и жизнью.

«Туристам зачастую кажется, что они находятся в безопасности во время отдыха. В частности, это касается купания в море: они думают, что курорты по определению расположены в безопасных местах, поэтому в море им ничего не угрожает», — сообщает портал Medical Xpress.

Из-за этого предубеждения туристы могут не обратить внимания на потенциально опасные изменения в море. Таким образом у местных жителей в три раза выше шанс выбрать безопасное место для купания.

Среди других опасностей «туристического мозга» — чрезмерная уверенность туристов в своей способности плавать, а также в том, что купаться можно после пива, коктейлей и принятия другого алкоголя.

«Только в Коста-Рике ежегодно тонут около 20 туристов, приезжающих чаще всего из США, Канады и Германии. И это не говорит о том, что ее пляжи опаснее каких-либо других в мире — учет «утопленников» в других местах просто не ведется», — отмечает портал.

Напомним, что власти индийского штата Гоа одобрили поправки в закон о туризме. Они ввели штрафы за употребление спиртных напитков и приготовление еды в общественных местах, в том числе и на пляжах.