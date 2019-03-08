Илдус Нафиков поручил прокурору Челнов провести проверку после падения наледи на ребенка

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Набережных Челнов Дмитрию Ерпелеву проверить информацию о падении наледи на ребенка. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Проверка будет проведена на предмет соблюдения требований законодательства о предотвращении чрезвычайных ситуаций и защите населения от снежных и ледовых сходов с крыш.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре.



По информации СМИ, сегодня в Набережных Челнах наледь с крыши здания упала на восьмилетнего ребенка. ЧП произошло около часу дня в 17-м комплексе поселка ЗЯБ. Пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу.