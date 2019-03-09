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В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре, метели и гололеде

13:09, 09.03.2019
В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре, метели и гололеде
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Башкортостанский главк МЧС предупредил об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, в республике возможна метель. Сила ветра может достигать 8—13 м/с с порывами до 20 м/с.

При этом температура в ночь на воскресенье составит 2—7 градуса ниже ноля. Днем же она будет колебаться от -2°С до +4°С.

В МЧС напомнили об аварийной опасности. Спасатели рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, а пешеходам аккуратнее вести себя на улице и при переходе дороги.

Общество Башкортостан
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