В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре, метели и гололеде
Башкортостанский главк МЧС предупредил об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, в республике возможна метель. Сила ветра может достигать 8—13 м/с с порывами до 20 м/с.
При этом температура в ночь на воскресенье составит 2—7 градуса ниже ноля. Днем же она будет колебаться от -2°С до +4°С.
В МЧС напомнили об аварийной опасности. Спасатели рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, а пешеходам аккуратнее вести себя на улице и при переходе дороги.Общество Башкортостан
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