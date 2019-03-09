В Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до +4°С

Сегодня, 9 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метель.

Ветер южный, юго-западный сильный, местами порывами до 15-20 м/с. На дорогах гололедица, местами сильная.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -3°С до -8°С, на востоке РТ до -11°С. Максимальная температура днем — от -1°С до +4°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до +2°С.