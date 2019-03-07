В Минобороны передали семь новых боевых вертолетов

В Ростове-на-Дону на заводе «Роствертол» подошла к концу процедура передачи представителям Минобороны семи новых боевых вертолетов, сообщает «Российская газета».

В скором времени в строевые части поступят два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н «Ночной охотник».

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») Андрей Богинский рассказал, что первый вертолет Ми-38Т будет передан Минобороны РФ до конца июня 2019 года. «У нас есть контракт, до конца июня [планируем поставить]», — цитирует Богинского ТАСС. Транспортно-десантный Ми-38Т представляет собой военную версию среднего многоцелевого вертолета Ми-38. Он способен решать задачи по перевозке грузов и пассажиров, а также использоваться для поисково-спасательных работ. Производится машина на Казанском вертолетном заводе.







