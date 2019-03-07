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Минпросвещения выступило с предложением не взимать таможенные сборы за товары для чемпионата WorldSkills

18:14, 07.03.2019
Минпросвещения выступило с предложением не взимать таможенные сборы за товары для чемпионата WorldSkills
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Минпросвещения РФ предлагает освободить от уплаты таможенных сборов за товары, предназначенные для подготовки и проведения чемпионата WorldSkills, сообщает ТАСС.

Проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, ранее сообщалось, что в мэрии Казани обсуждали подготовку предприятий общепита к предстоящему чемпионату WorldSkills Kazan 2019. Было принято решение создать единый перечень заведений, которые будут отвечать всем требованиям гостеприимства. Директор Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова заметила, что аккредитация заведений общепита не подразумевает очередную проверку и наложение санкций, процедура бесплатная. Отмечается, что заведениям, помимо заполнения заявки, предстоит пройти экспертизу на наличие англоязычного персонала.

ОбществоВласть Татарстан
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