Минпросвещения выступило с предложением не взимать таможенные сборы за товары для чемпионата WorldSkills

Минпросвещения РФ предлагает освободить от уплаты таможенных сборов за товары, предназначенные для подготовки и проведения чемпионата WorldSkills, сообщает ТАСС.

Проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, ранее сообщалось, что в мэрии Казани обсуждали подготовку предприятий общепита к предстоящему чемпионату WorldSkills Kazan 2019. Было принято решение создать единый перечень заведений, которые будут отвечать всем требованиям гостеприимства. Директор Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова заметила, что аккредитация заведений общепита не подразумевает очередную проверку и наложение санкций, процедура бесплатная. Отмечается, что заведениям, помимо заполнения заявки, предстоит пройти экспертизу на наличие англоязычного персонала.