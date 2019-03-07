Минниханов сообщил, что празднование столетия ТАССР оплатят за счет средств РТ и компаний

Предстоящее столетие ТАССР является «знаковым событием». Об этом сообщил президент РТ Рустам Минниханов на традиционной встрече с женщинами-журналистами накануне 8 Марта.

По его словам, празднование оплатят за счет республиканских средств, а также средств муниципалитетов и компаний.

«Надо вернуться к своим истокам, рассказать, какой путь республика прошла за 100 лет. Она сильно изменилась», — сказал президент.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию со встречи.

