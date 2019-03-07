Владислав Пантелеев: «Для меня даже хорошо, что «Рубину» пришлось распускать игроков из-за высоких зарплат»

Новичок казанского «Рубина» Владислав Пантелеев в большом интервью поделился мыслями о своем новом тренере, о партнерах по команде, а также о финансовых трудностях казанского клуба.

— Если сравнить Бердыева и Карреру, в чем главные отличия?

— Курбан Бекиевич более спокойный, а Каррера вспыльчивый. На тренировках были ситуации, когда он кричал, и переводчик это все передавал. Но и у Курбана Бекиевича такое бывает, когда мы расслабленные выходим. Покричит немного, чтобы взбодрились. Но я никого особо не боялся, надо уважать всех тренеров.

— В «Спартаке-2» вы были капитаном — часто повышали голос в раздевалке, пихали ребят?

— Бывали такие игры, когда все было спустя рукава — и у молодых ребят, и опытных. Было в таком духе: а, сейчас выйдем, раскатаем, особо усилий не надо прилагать. Тогда приходилось чуть взбодрить и напихать. Но в этом нет ничего страшного, такое у молодых ребят бывает, особенно в ФНЛ. Иногда это даже и нужно.

— А в «Рубине»? Байрамяну, например?

— С Хориком мы пока только шутим, подкалываем друг друга. Сейчас уже можно сказать, что я освоился в команде. Приняли меня хорошо, никаких вопросов нет. Пока еще не пихал в «Рубине», но я прямой человек и могу высказать что-то в лицо. Зачем вилять?

— В Казани вы встретились с Игорем Коноваловым, с которым вместе играли в молодежке «Спартака».

— Даже в детской школе «Спартака» нас собрали — он был на год старше. Потом в молодежку попали, но я там остался, а он уехал. Но, конечно, представить в будущем, что мы встретимся в одной команде, было трудно — тем более в Казани. Такая фантастика!

— Не секрет, что в «Рубине» проблемы с финансами. Ушли Кудряшов, Азмун, Джанаев, Навас. Нет ощущения, что вы приходили в одну команду, а сейчас от нее почти ничего не осталось?

— Уже тогда все писали, что у «Рубина» будут изменения, больше внимания к молодым. Понятно, что и у кого-то были большие зарплаты, пришлось разгружать ведомость. Ну для меня это хорошо, и для молодых ребят — тоже. Для воспитанников — это отличный шанс попасть в большой футбол. Так что финансовая ситуация меня не пугает, я сюда пришел играть в РПЛ, — сказал полузащитник «Рубина» в интервью Sport24.



