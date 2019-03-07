Пассажира авиарейса Исламабад — Дубай сняли с рейса из-за молитвы о крушении самолета

Пассажира самолета Исламабад — Дубай сняли с рейса за молитвы о крушении лайнера.

Мужчина летел в Австралию через Дубай, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

После того, как пассажир занял свое место в самолете, он начал молиться о падении самолета. Из-за беспокойства на этот счет других пассажиров и членов экипажа, пилот связался со службой безопасности аэропорта. После этого мужчину сняли с рейса.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что закрытие неба над Пакистаном может привести к росту цен на билеты российских авиакомпаний на 10—12%.