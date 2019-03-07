В Советском районе Казани экологи обнаружили свалку площадью в гектар

Специалисты Министерства экологии Татарстана и Росреестра по РТ на улице Мира в Казани обнаружили свалку отходов площадью порядка 10 тысяч кв. м (1 гектар).

В настоящее время устанавливается собственник земельного участка. Виновника привлекут к административной ответственности согласно ст. 8.2 КоАП РФ. Его обяжут ликвидировать свалку и оплатить нанесенный ущерб, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Ранее инспекторы минэкологии РТ и представители прокуратуры Приволжского района Казани обнаружили незаконную свалку токсичного снега под Казанью. После анализа на токсичность выяснилось, что снег относится к 4 классу опасности.