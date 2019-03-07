Конструкторы разработали туалеты для танков «Армата»

Конструкторы-танкостроители разработали туалеты для тяжелых машин на платформе «Армата». Директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов рассказал, что санузлы получили только танки на этой платформе.

«В нем есть так называемое устройство СЖО — средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет», — сообщил Баранов в интервью ТАСС.

«Армата» — тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.