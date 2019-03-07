Поклонская рассказала об арестованном властями Украины банковском счете

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала, что у нее остался счет на Украине. Он был арестован местной прокуратурой.

«Я смогла скопить около 3 тысяч долларов из моих премий и отпускных. Копила я на путешествие в какую-нибудь экзотическую страну, которое давно обещала дочери. Впоследствии эти средства были арестованы как незаконно добытые по постановлению следователя украинской прокуратуры в рамках возбужденного в отношении меня уголовного дела», — цитирует «РИА Новости» книгу Поклонской «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

Счет был открыт в «Райффайзенбанке».

По словам депутата, теперь в каждой справке о доходах она вынуждена указывать этот счет, находящийся за рубежом.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины направила международное поручение в Генпрокуратуру России с требованием содействовать в преследовании Поклонской.



