Греческие ученые назвали простой способ сохранить здоровое сердце

Редкий просмотр телевизора и регулярное употребление завтраков способны значительно снизить риски появления болезней сердца. Об этом заявили ученые из Афинского национального университета в Греции.

Специалисты проанализировали образ жизни 2 тысяч человек в возрасте от 40 до 99 лет, изучая влияние факторов окружающей среды на состояние артерий, пишет портал EurekAlert.

В рамках первого этапа участников эксперимента разделили на три группы в соответствии с количеством часов, проведенных за просмотром телевидения в неделю: менее 7 часов, от 7 до 21 часов и более 21 часа.

В итоге выяснилось, что у тех людей, кто проводит большое количество времени у ТВ, крайне высокая вероятность получения бляшек в кровеносных сосудах. Так, у добровольцев из третьей группы риск гипертензии по сравнению с участниками из первой оказался на 68% выше, риск появления диабета вырос на 50%.

В рамках второго эксперимента рассматривалось влияние завтраков на сердечный ритм. Оказалось, что употребление высокоэнергетического завтрака, включающего молоко, сыр и хлопья, улучшает состояние артерий, а у 15% людей, пропускающих завтрак, выявлялась жесткость артерий.

Напомним, ранее немецкие ученые открыли, к чему приводят отложения поваренной соли в организме.