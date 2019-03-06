Эрдоган: Турция может купить у России системы С-500 после сделки по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Kanal 2 сообщил, что страна в будущем может купить у России зенитные ракетные системы С-500.

Он отметил, что сделка по поставкам систем С-400 является уже завершенным делом. По его словам, Вашингтон не должен пытаться повлиять на Турцию торговыми мерами, так как она подготовила собственные меры, пишет РБК.



Напомним, планируется, что ракетные комплексы С-400 Россия поставит Турции к осени 2019 года.