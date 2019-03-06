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Эрдоган: Турция может купить у России системы С-500 после сделки по С-400

23:59, 06.03.2019
Эрдоган: Турция может купить у России системы С-500 после сделки по С-400
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Kanal 2 сообщил, что страна в будущем может купить у России зенитные ракетные системы С-500.

Он отметил, что сделка по поставкам систем С-400 является уже завершенным делом. По его словам, Вашингтон не должен пытаться повлиять на Турцию торговыми мерами, так как она подготовила собственные меры, пишет РБК.

Напомним, планируется, что ракетные комплексы С-400 Россия поставит Турции к осени 2019 года.

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