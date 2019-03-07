Сегодня в Татарстане ожидается сильная гололедица и до -8

В четверг, 7 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью и утром местами порывы до 15—18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -3°С до -8°С. В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -8°С.