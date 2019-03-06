Титов и Онищенко могут приехать в Казань на совет по предпринимательству

Очередной совет по предпринимательству в Казани будет посвящен вопросам самозанятых. Власти Татарстана ожидают, что в нем примут участие бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Как рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, совет назначен на 11 марта.

На нем планируется обсудить вопросы санитарных норм для самозанятых, которые занимаются изготовлением тортов, участием самозанятых в госзакупках и прочее.

Напомним, что Татарстан вошел в число регионов, в которых проходит эксперимент по регистрации самозанятых граждан. Для них действует наиболее упрощенная схема налогообложения среди представителей предпринимательства. В Татарстане с начала эксперимента зарегистрировались 3,5 тысячи таких граждан.