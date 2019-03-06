Жители Перми выйдут на митинг против закрытия троллейбусных маршрутов

В Перми пройдет митинг против закрытия троллейбусных маршрутов в городе.

Организатором протестной акции выступило движение «Левый фронт». Мероприятие согласовано с властями и пройдет на территории Сада камней в субботу, 16 марта.

«Мы, жители Перми — настоящие хозяева города! Нам решать, как и на чем нам ездить в городе!» — говорится на странице митинга в соцсети «ВКонтакте».

Предполагаемое количество участников митинга не называется.

Напомним, в начале февраля глава Перми Дмитрий Самойлов официально подтвердил планы мэрии о закрытии троллейбусного движения в городе. Первоначально будут убраны троллейбусы с Комсомольского проспекта из-за предстоящего ремонта улицы.

Ранее в Перми был составлен рейтинг добросовестных перевозчиков за 2018 год.