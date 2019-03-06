Жители Перми выйдут на митинг против закрытия троллейбусных маршрутов
В Перми пройдет митинг против закрытия троллейбусных маршрутов в городе.
Организатором протестной акции выступило движение «Левый фронт». Мероприятие согласовано с властями и пройдет на территории Сада камней в субботу, 16 марта.
«Мы, жители Перми — настоящие хозяева города! Нам решать, как и на чем нам ездить в городе!» — говорится на странице митинга в соцсети «ВКонтакте».
Предполагаемое количество участников митинга не называется.
Напомним, в начале февраля глава Перми Дмитрий Самойлов официально подтвердил планы мэрии о закрытии троллейбусного движения в городе. Первоначально будут убраны троллейбусы с Комсомольского проспекта из-за предстоящего ремонта улицы.
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