Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов покинул клуб

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов покинул клуб. В общей сложности он проработал в Казани почти 13 лет.

— Наши с Курбаном Бекиевичем пути уже несколько раз расходились: два раза, когда я был игроком, и два раза, когда был тренером. И вот снова настал такой момент. Было очень непросто принять это важное для меня решение, но так сложились обстоятельства. Это не значит, что мы еще не будем работать вместе.

Я всегда говорил и буду говорить, что тренером научил меня работать именно Курбан Бекиевич, которому я безмерно благодарен. Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов — это нормальная практика, и никто не знает, как все повернется завтра. Сейчас хочется сказать огромное спасибо всему клубу, всей команде, городу, республике. Всем тем, с кем тесно работал. Спасибо большое, — приводит слова Кафанова официальный сайт казанского клуба.

Курбан Бердыев также рассказал об уходе Кафанова из «Рубина»:

— Виталий Витальевич мне как младший брат. Я не рассматриваю его как коллегу, потому что так долго знаем друг друга. Я помню даже, как он у Валерия Непомнящего в воротах играл. За все эти годы есть только чувство благодарности за его работу. Не нужно много говорить, достаточно просто посмотреть на тот список высококлассных вратарей, которых он вырастил. Он действительно в них душу вкладывает. Решение есть решение, он все равно останется для меня младшим братом. Мы всегда друг друга поддержим. Уверен, что еще вместе поработаем не один год, — заявил пресс-службе клуба Бердыев.

Виталий Кафанов работал в «Рубине» с 2003 года с перерывом на три с половиной сезона в 2014—2017 годах. Вместе с командой дважды становился чемпионом страны, выиграл два Суперкубка России, один Кубок России, дважды бронзовые медали чемпионата России, дважды с казанской командой принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.