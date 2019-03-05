Абрамович впервые профинансировал кино

Фонд Романа Абрамовича «Кинопрайм» профинансировал съемки первого фильма. Речь идет о фильме режиссера Анны Меликян «Фея».

О запуске фонда стало известно осенью, в этом феврале он был официально зарегистрирован.

«В качестве пилотного объема инвестиций мы договорились: шесть миллиардов на три года», — рассказал директор фонда Антон Малышев в интервью «Новой газете».

Издание отмечает, что до перехода к Абрамовичу он 5 лет возглавлял Фонд кино при Минкульте РФ.

Проекты будут получать деньги на условиях инвестиций. Оценивать их фонд планирует по аналогии с технологиями Фонда кино.

Ранее сообщалось, что музей «Гараж», также основанный на деньги Абрамовича, откроет художественные мастерские на ВДНХ.