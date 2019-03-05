Абрамович впервые профинансировал кино
Фонд Романа Абрамовича «Кинопрайм» профинансировал съемки первого фильма. Речь идет о фильме режиссера Анны Меликян «Фея».
О запуске фонда стало известно осенью, в этом феврале он был официально зарегистрирован.
«В качестве пилотного объема инвестиций мы договорились: шесть миллиардов на три года», — рассказал директор фонда Антон Малышев в интервью «Новой газете».
Издание отмечает, что до перехода к Абрамовичу он 5 лет возглавлял Фонд кино при Минкульте РФ.
Проекты будут получать деньги на условиях инвестиций. Оценивать их фонд планирует по аналогии с технологиями Фонда кино.
Ранее сообщалось, что музей «Гараж», также основанный на деньги Абрамовича, откроет художественные мастерские на ВДНХ.БизнесОбществоКультура
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