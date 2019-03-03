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Эксперты выбрали лучшие технологичные подарки для девушек на 8 Марта

08:24, 03.03.2019
Эксперты выбрали лучшие технологичные подарки для девушек на 8 Марта
Фото: pixabay.com

Эксперты составили рейтинг лучших технологических подарков для девушек на Международный женский день.

Лидером в списке оказались смарт-часы Samsung Galaxy Watch. На втором месте — мультизарядное устройство Rivacase. Тройку лидеров замыкает новый безрамочный смартфон Honor 20 View, пишет портал iReactor.

Также в рейтинг подарков на 8 Марта вошли фитнес-трекер Honor Band 3, беспроводные наушники BeatsX, смарт-часы Apple Watch Nike и беспроводной контроллер Rainbo DualShock для PlayStation 4.

Напомним, ранее эксперты составили список самых опасных для здоровья смартфонов.

ТехнологииIT
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