Эксперты выбрали лучшие технологичные подарки для девушек на 8 Марта
Эксперты составили рейтинг лучших технологических подарков для девушек на Международный женский день.
Лидером в списке оказались смарт-часы Samsung Galaxy Watch. На втором месте — мультизарядное устройство Rivacase. Тройку лидеров замыкает новый безрамочный смартфон Honor 20 View, пишет портал iReactor.
Также в рейтинг подарков на 8 Марта вошли фитнес-трекер Honor Band 3, беспроводные наушники BeatsX, смарт-часы Apple Watch Nike и беспроводной контроллер Rainbo DualShock для PlayStation 4.
Напомним, ранее эксперты составили список самых опасных для здоровья смартфонов.ТехнологииIT
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