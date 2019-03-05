Мэр Уфы — о снежных завалах: «Чтобы пройти по некоторым тротуарам, надо иметь особые навыки»

Мэр Уфы Ульфат Мустафин поручил составить и внедрить в работу график очистки тротуаров от снега. Об этом было заявлено на оперативном совещании в администрации города во вторник, 5 марта.

Градоначальник пояснил, что основная дола обращений горожан связана с некачественной уборкой тротуаров, межквартальных и квартальных проездов, а надзорных мер по контролю ситуации на данный момент недостаточно.

«Я тоже хожу по городу пешком и вижу ситуацию. Чтобы пройти по некоторым тротуарам, надо иметь особые навыки. Малогабаритная техника у нас есть. Сейчас мы прорабатываем вопрос дополнительного оснащения техникой для уборки тротуаров и будем ее закупать», — отметил Мустафин.

График будет внедрен по аналогии с графиками очистки дворовых территорий, уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал министра ЖКХ за некачественную уборку снега в Уфе.