Пользователи Yahoo по всему миру столкнулись со сбоями в работе портала

Пользователи по всему миру говорят о сбоях в работе популярного интернет-портала Yahoo, сообщает «Коммерсант».

Жалобы стали поступать примерно в 16.54 по московскому времени. Более половины пользователей, 57%, говорили о проблемах со входом в аккаунт, 23% заметили проблемы в работе сайта, 19% столкнулись со сложностями с отправкой писем. Больше всего жалоб поступило от пользователей из США, Великобритании, Испании, Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что массовые сбои в социальной сети «ВКонтакте» оказались делом рук группы хакеров. В посте в одной из групп в соцсети сказано, что хакеры сделали это из-за того, что администрация соцсети не выплатила им вознаграждение за поиск и устранение уязвимостей в программном коде.