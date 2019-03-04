Орешкин рассказал о своих президентских амбициях

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал о желании поработать президентом страны. При этом он считает, что и на своем «еще многого не сделал».

«Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — цитирует министра «РИА Новости».

Орешкин добавил, что главным фактором в такой должности является не интерес, а «польза для страны и людей».

Глава Минэкономразвития рассказал и о том, как выглядит его работа сегодня. Он сообщил о большой нагрузке и необходимости «моментально переключаться».

«И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — заявил министр.