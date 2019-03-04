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Орешкин рассказал о своих президентских амбициях

12:45, 04.03.2019 3
Орешкин рассказал о своих президентских амбициях
Фото: kremlin.ru

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал о желании поработать президентом страны. При этом он считает, что и на своем «еще многого не сделал».

«Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — цитирует министра «РИА Новости».

Орешкин добавил, что главным фактором в такой должности является не интерес, а «польза для страны и людей».

Глава Минэкономразвития рассказал и о том, как выглядит его работа сегодня. Он сообщил о большой нагрузке и необходимости «моментально переключаться».

«И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — заявил министр.

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    Где то мы все это уже слышали...... И не раз....
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  • Анонимно 04 марта
    Кто ж Вас уважаемый допустит?)))
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  • Анонимно 04 марта
    Анонимно.Вы не справляетесь с работой министра ,не зная определения слову инфляция (читайте в интернете) и куда вам до президента ?
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