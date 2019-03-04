Медведев назначил Татьяну Костареву замглавы Минстроя России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем — заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
«Назначить Костареву Татьяну Юрьевну статс-секретарем — заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в распоряжении правительства РФ от 28 февраля, которое было опубликовано сегодня на сайте Кабмина РФ.
Ранее Костарева являлась директором административно-кадрового департамента Минстроя РФ.
Ранее Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Кириллова руководителем Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).ОбществоВласть
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