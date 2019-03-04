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Медведев назначил Татьяну Костареву замглавы Минстроя России

11:38, 04.03.2019
Медведев назначил Татьяну Костареву замглавы Минстроя России
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем — заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Назначить Костареву Татьяну Юрьевну статс-секретарем — заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в распоряжении правительства РФ от 28 февраля, которое было опубликовано сегодня на сайте Кабмина РФ.

Ранее Костарева являлась директором административно-кадрового департамента Минстроя РФ.

Ранее Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Кириллова руководителем Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

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